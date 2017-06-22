Баду Джек: Мейвезер набирает прежнюю форму, он уничтожит Макгрегора

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Баду Джек уверен, что двухлетний простой без боёв не помешает Флойду Мейвезеру-младшему уничтожить на ринге Конора Макгрегора. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Единственный шанс Макгрегора — это лаки-панч. На изучение бокса уходят годы. Этому не научишься за одну ночь. Говорят, что в его активе имеются любительские бои, но у него нет шансов против Флойда.



Мейвезер ничего не делал на протяжении двух лет, но он вернулся в спортивный зал и становится всё более и более резким. Дайте ему две недели, и он уничтожит этого парня», — цитирует Джека BoxingScene.