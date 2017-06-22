Головкин: если бы я прикончил Джейкобса, боя с Альваресом могло бы не быть

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин считает, что Сауль Альварес не стал бы с ним драться, нокаутируй он Дэниела Джейкобса. Головкин победил Джейкобса решением судей.

«Джейкобс очень хороший боксёр, у любого с ним будут проблемы. Он большой и хорошо дерётся. И я знаю, что победил. Мне нужно было победить судейским решением, провести 12 раундов. Это был первый шаг к сделке с Golden Boy. Если бы я смотрелся красиво и прикончил его после первого нокдауна, боя 16 сентября могло и не быть», — приводит слова Головкина Boxing Scene.