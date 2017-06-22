Санчес: Ковалёв очень упрямый и думает, что сам всё лучше знает

Абель Санчес, тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что перестал сотрудничать с Сергеем Ковалёвым из-за его нежелания прислушиваться к советам.

«Через полтора года работы с Сергеем я понял, что он очень упрямый. Он думал, что сам знает, что ему делать. Ему трудно было понять, что опытный тренер, смотря со стороны, видит, что ему лучше делать. Было тяжело понять, что люди ему помогают.

Одна из причин, по которым я попросил его уйти: он хотел делать вещи не так, как хотел я. В остальном мы ладили и он очень хороший боксёр. Он вырос в хорошего бойца, но я не допущу в свой зал высокомерного парня, который всё делает по-своему и портит других бойцов", — цитирует Санчеса Boxing Scene.