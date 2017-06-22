Российский боец смешанных единоборств Гога Шаматава выписан из больницы Краснодара. Спортсмен был госпитализирован 15 июня, в день боя за титул чемпиона мира, с сильными болями в грудной клетке.



«Хочу поблагодарить всех врачей и всех, кто переживал за меня. Никогда не думал, что такое может со мной произойти. Но даже машины иногда ломаются. Хорошо, что всё обошлось. Берегите своё здоровье и занимайтесь спортом. Чувствую себя хорошо. Немного отдыха — и снова в бой. Хотел бы провести бой 18 августа на турнире Prime Selection в Краснодаре. Я сообщил о своей готовности промоутеру Алексею Яценко», — приводит слова Шаматавы пресс-служба организаторов турнира Prime Selection.