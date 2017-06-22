Британский тяжеловес Хьюи Фьюри вернётся на ринг 8 июля. Имя его соперника пока не известно.

22-летний Фьюри в мае должен был сразиться с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером, но получил травму и вынужден был отменить бой.

«Не могу дождаться возвращения на ринг и возможности сделать то, что делаю лучше всего. Я был разочарован тем, что упустил шанс на бой с Паркером, но это бокс, и травмы в нём случаются постоянно. Я получу шанс сразиться за пояс WBO позже в этом году и проследую по стопам Тайсона», — цитирует Фьюри Boxing Scene.