Брук планирует провести бой в этом году

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук с оптимизмом смотрит в будущее после операции, связанной с переломом глазницы, надеясь провести ещё один бой в этом году.

«Я разговаривал с хирургом, оперировавшим меня, и он сказал, что операция прошла лучше, чем первая. Она заняла меньше времени, чем та, которую мы проводили после боя с Головкиным, кроме того, мы наблюдаем минимум отёков.

Сканирование показало, что процесс заживления идёт полным ходом и кость выглядит хорошо, так что я ожидаю полного выздоровления и надеюсь вернуться в ринг в 2017 году. Я был разочарован поражением и потерей пояса, но я рад, что стал частью такого шоу. Я чувствую, что у меня отличное будущее в спорте, на следующей неделе я проведу встречу со своей командой, и мы решим, куда нам двигаться дальше. Этим летом я рассчитываю вернуться в тренировочный лагерь", — приводит слова британца BoxingScene.

27 мая Келл Брук потерял титул чемпиона мира, уступив Эрролу Спенсу. В том поединке Брук получил перелом глазницы.