Гарсия: чувствую, что могу потрясти Бронера

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия поделился ожиданиями от поединка с Эдриеном Бронером, который пройдёт в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Это отличный бой для моей карьеры. Очень большой и важный. Победа поможет моей карьере перейти на следующий уровень. Мы тренируемся уже несколько недель и проводим немного спаррингов. Но в скором времени мы повысим интенсивность спаррингов, так что мы довольны тем, как проходит подготовка.

Мы готовимся провести бой с лучшим вариантом Бронера. Он отличный боксёр с великолепными навыками, он обладает хорошей работой ног, мощью, скоростью и контрударами. Но я чувствую, что если хорошо попаду по нему, то он будет потрясён. Это будет бой, от которого зрители получат удовольствие. Вы увидите совершенно другой уровень работы от меня", — приводит слова Гарсии Fightnews.

Поединок между Эдриеном Бронером и Майки Гарсией состоится 29 июля в Нью-Йорке.