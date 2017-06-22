В Мексике возле зала Барреры застрелен боксёр

Сегодня, 22 июня, в Мексике возле боксёрского зала легендарного Марко Антонио Барреры произошёл инцидент, повлёкший за собой летальный исход.

Как сообщает BoxingScene, 33-летний боксёр второго среднего веса Улис Уэто Элизальде (0-2) был расстрелян двумя неизвестными в масках. Трагедия случилась после того, как Элизальде вышел из зала. Мексиканец намеревался отправиться домой, однако был перехвачен преступниками на мотоцикле.

В погибшего было выпущено 10 пуль, четыре из которых пришлись в шею, а ещё две непосредственно в лицо. Предполагается, что Элизальде стал жертвой разборок между преступными группировками, однако почему именно боксёр оказался в них вовлечён, остаётся неизвестным.

Соболезнования семье погибшего уже выразила профессиональная боксёрская комиссия Мексики.