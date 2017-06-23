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Следующий бой Дмитрия Бивола запланирован на осень

23 июня 2017, пятница. 10:54. Бокс/ММА

Российский боксёр полутяжёлого веса Дмитрий Бивол (11-0, 9 KO), вероятнее всего, вернётся на ринг осенью текущего года. Об этом рассказал менеджер спортсмена Вадим Корнилов. 17 июня в Лас-Вегасе россиянин одержал досрочную победу над Седриком Агнью.

«В первой половине года он провёл уже три боя, так что, я думаю, летом будет небольшой перерыв. Посмотрим, как будут обстоять дела в WBA, потому что, насколько мы понимаем, после боя с Агнью он будет обязательным претендентом для регулярного чемпиона, коим является Нейтан Клеверли.

Телеканалы проявляют большой интерес к боям Бивола, все говорят о нём, поэтому мы планируем что-то интересное для него на осень», — цитирует Корнилова BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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