Головкин: такого боя, как с Альваресом, я ждал 20 лет

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин дал понять, что сентябрьский поединок с Саулем Альваресом станет для него самым большим событием в профессиональной карьере.

«Этот пресс-тур проходит отлично. Я ждал поединка, подобного встрече с Альваресом, 20 лет. Канело отличается от моих прежних соперников, он другой. Он отличный боец и великий чемпион. 16 сентября мы устроим с ним отличное шоу», — приводит слова Головкина Fightnews.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.