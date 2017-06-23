Хирн: бой Ковалёв — Уорд был остановлен рано, но с Сергеем уже было покончено

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями относительно недавнего противостояния в полутяжёлом весе между Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым.

«Да, бой, вероятно, был остановлен рано. Но, по моему мнению, это один из тех случаев, когда всё было ясно. С Ковалёвым уже было покончено. Уорд его победил, что удивило меня. Вместе с тем нельзя отрицать, что Уорд бил ниже пояса. Если рефери посчитал, что это не был удар ниже пояса, то ему стоило открывать счёт, а если это был запрещённый удар, то Уикс обязан был дать Ковалёву время на восстановление.

Это те две вещи, которые должны были произойти. Бой не должен был быть остановлен, но повторюсь, с Ковалёвым было покончено. Это мне напомнило бой Фроча с Грувзом. Тогда Грувзу оставалось секунд 50, и рефери остановил бой немного рано", — приводит слова Хирна BoxingScene.