Тренер Мейвезера: беспокоюсь, что Макгрегор сделает что-то безумное

Нэйт Джонс, помощник тренера Флойда Мейвезера-младшего, беспокоится из-за возможных странных поступков Конора Макгрегора.

«Я вижу конец этого боя с одним вариантом: Мейвезер перебоксирует Макгрегора, выбьет из него дерьмо. Но меня беспокоит, что, если Мейвезер слишком его унизит, Макгрегор сделает что-то безумное. Это всё, из-за чего я волнуюсь.

В этом бою я волнуюсь чуть больше, потому что Флойд стал старше, ему 40 лет. У Макгрегора есть безумная странная сила, странные удары под странными углами. Но моё предсказание такого: или Флойд нокаутирует его в конце боя, или перебоксирует, или Конор сделает что-то глупое и проиграет", — цитирует Джонса Boxing Scene.