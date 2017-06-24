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Хирн: сделал Уайлдеру хорошее предложение, но он не хочет драться с Уайтом

24 июня 2017, суббота. 12:25. Бокс/ММА

Промоутер Эдди Хирн считает, что сделал чемпиону мира WBC в супертяжёлом весе Деонтею Уайлдеру хорошее предложение по бою с Диллианом Уайтом, но американец опасается этого поединка.

«Я сделал Эдди Хирну несколько предложений, но, думаю, Уайлдер дал всё ясно понять в „Инстаграме“. Это отличное предложение и хороший карьерный шаг — заработать много денег за настоящий бой. И если он достаточно хорош для победы, то это подготовило бы его бой с Энтони Джошуа. Но я вижу, что в лагере не хотят встречаться с Уайтом», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
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