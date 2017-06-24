Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Triple H пригласил Мейвезера-младшего и Макгрегора выступить в WWE

24 июня 2017, суббота. 13:01. Бокс/ММА

Вице-президент федерации рестлинга WWE по поиску талантов Пол Левеск по прозвищу Triple H пригласил Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора провести бой на шоу его организации.

«Любой спорт это развлечение. Новости теперь тоже развлечение, таким стал мир. Всё стало развлечением. Этот бой не исключение.

Он вызывает интерес. Может ли боксёр мирового класса, возможно лучший в истории, выйти на ринг с бойцом MMA? Может ли боец MMA показать навыки на уровне Флойда Мейвезера?

Спорт это развлечение, и если они оба хотят показать, на что способны, я бы пригласил их на Monday Night Raw. Нет лучшей площадки, на которой они могут показать миру, кто они такие", — цитирует Левеска Bloody Elbow.

Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
24 июня 2017, суббота
13:36 Лёффлер: не думаю, что Головкин завершит карьеру после боя с Альваресом
13:01 Triple H пригласил Мейвезера-младшего и Макгрегора выступить в WWE
12:25 Хирн: сделал Уайлдеру хорошее предложение, но он не хочет драться с Уайтом
11:45 Роуч: Головкин и Альварес полностью равны
11:19 Тренер Мейвезера: беспокоюсь, что Макгрегор сделает что-то безумное
10:59 Хирн: Кличко согласится на реванш с Джошуа, если получит больше денег
09:44 Де ла Хойя: Головкин первым выйдет на ринг, Альварес — последним
00:54 Хопкинс: Уорд просчитал Ковалёва
23 июня 2017, пятница
23:28 Хирн: бой Ковалёв — Уорд был остановлен рано, но с Сергеем уже было покончено
22:49 Тренер Макгрегора не исключил второго поединка с Мейвезером
22:46 Билеты на бой Мейвезер — Макгрегор не поступали в продажу
21:48 Бабанин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по боксу
20:55 Головкин: такого боя, как с Альваресом, я ждал 20 лет
19:52 Митрион перевесил Емельяненко, Соннен и Силва показали равный вес
18:58 Альварес: бой Мейвезер — Макгрегор — шоу, которое вредит боксу
18:22 Опрос: кто победит — Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
17:53 Де ла Хойя: победитель боя Альварес — Головкин станет лидером P4P
16:58 Нурмагомедов посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов
14:45 Уайлдер хочет в течение года объединить в своих руках все чемпионские пояса
14:09 Бой Лебедев — Флэнаган перенесён на 9 июля
13:29 Читатели «Чемпионата» не считают победу Уорда над Ковалёвым заслуженной
13:26 Поветкин: после допингового скандала даже и мысли не было о завершении карьеры
13:22 Итоговый состав Bellator 180: Емельяненко — Митрион, Соннен — Силва
12:55 Мичков: ничего сложного Митрион как боец для Емельяненко не представляет
11:44 Дибелла посоветовал критикующему бой Мейвезер — Макгрегор де ла Хойе заткнуться
10:54 Следующий бой Дмитрия Бивола запланирован на осень
10:00 Команда Ковалёва продолжает работу над подачей апелляции по бою с Уордом
09:26 Альварес: я одержим желанием победить Головкина
00:36 Нурмагомедов: лето посвящу подготовке, а осенью проведу бой с Фергюсоном
00:31 Роуч: бой с Хорном — идеальная возможность для Пакьяо, чтобы победить нокаутом
22 июня 2017, четверг
23:30 В Мексике возле зала Барреры застрелен боксёр
23:05 Гарсия: чувствую, что могу потрясти Бронера
22:17 Брук планирует провести бой в этом году
21:10 Головкин: бой Ковалёв — Уорд был остановлен рано
20:40 Хьюи Фьюри вернётся на ринг 8 июля
20:15 Шаматава выписан из больницы
19:51 Уайлдер: Хирн, давай не будем играться. Все знают, какого англичанина я хочу
18:55 Санчес: Ковалёв очень упрямый и думает, что сам всё лучше знает
18:48 Алоян: у меня давно бы забрали призовые, если бы государству это было нужно
17:40 Головкин: если бы я прикончил Джейкобса, боя с Альваресом могло бы не быть
16:18 Баду Джек: Мейвезер набирает прежнюю форму, он уничтожит Макгрегора
15:13 Терри Флэнаган сразится с Феликсом Вердехо 16 сентября
14:05 Юбенк-старший: я могу рассказать Макгрегору, как победить Мейвезера
13:15 Фергюсон: не ожидаю, что Нурмагомедов побьёт меня или хотя бы сделает вес
12:01 Головкин: после боя с Альваресом я могу уйти из бокса
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
Архив →
© championat.com, 2000–2017