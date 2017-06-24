Triple H пригласил Мейвезера-младшего и Макгрегора выступить в WWE

Вице-президент федерации рестлинга WWE по поиску талантов Пол Левеск по прозвищу Triple H пригласил Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора провести бой на шоу его организации.

«Любой спорт это развлечение. Новости теперь тоже развлечение, таким стал мир. Всё стало развлечением. Этот бой не исключение.

Он вызывает интерес. Может ли боксёр мирового класса, возможно лучший в истории, выйти на ринг с бойцом MMA? Может ли боец MMA показать навыки на уровне Флойда Мейвезера?

Спорт это развлечение, и если они оба хотят показать, на что способны, я бы пригласил их на Monday Night Raw. Нет лучшей площадки, на которой они могут показать миру, кто они такие", — цитирует Левеска Bloody Elbow.