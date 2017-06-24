Лёффлер: не думаю, что Головкин завершит карьеру после боя с Альваресом

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина (37-0, 33 KO), не верит, что казахстанский боксёр завершит карьеру после боя с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 KO) 16 сентября.

«Не думаю, что он так сделает. Он намекнул на это, но это же бой его мечты. Думаю, когда он увидит реакцию фанатов и медиа на этот поединок, то поймёт, что это новый шаг в его карьере. Это определяющий бой для карьеры Геннадия. Его победитель должен рассматриваться как лучший боксёр мира», — приводит слова Лёффлера Fighthub.