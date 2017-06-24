Ричардсон: Уорду надо порвать Головкина пополам и уйти из бокса

Тренер по боксу Наазим Ричардсон, ранее работавший с такими бойцами, как Бернард Хопкинс и Шейн Мозли, уверен, что чемпион мира WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорд победит чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории Геннадия Головкина. Ранее Головкин и Уорд публично обсуждали возможный поединок, но не договорились о нём.

«Уорд всегда бил лучше, чем считали люди. Ему надо отсидеться, выздороветь и через пару месяцев согласиться на бой с Баду Джеком или кем-то вроде него. А потом порвать Головкина пополам и уйти из бокса», — приводит слова Ричардсона Fight Hype.