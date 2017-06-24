Тищенко стал чемпионом Европы по боксу

Россиянин Евгений Тищенко завоевал золотую медаль чемпионата Европы по боксу, который в эти дни проходит в Харькове. В финальном поединке 25-летний Тищенко одержал победу над англичанином Шиваном Кларком единогласным решением судей. В его карьере это уже вторая золотая медаль чемпионатов Европы, ранее он выигрывал континентальное первенство в 2015 году.

Кроме того Тищенко является чемпионом мира 2015 года, а также Олимпийским чемпионом — 2016. Добавим, что для российской сборной это уже вторая медаль высшей пробы, завоёванная на турнире в Харькове. Ранее золотую награду чемпионата Европы выиграл Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 49 кг.