Фёдор Емельяненко — Мэтт Митрион. Онлайн-трансляция боя начнётся в 06:00

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Нью-Йорке пройдёт турнир Bellator 180. Соглавным событием вечера станет долгожданный поединок в тяжёлом весе между легендарным Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

Накануне бойцы прошли церемонию взвешиванию, на которой россиянин показал 107,2 кг, в то время как Митрион оказался тяжелее соперника более чем на 9 кг — 116,4 кг.

Центральным боем турнира станет противостояние в полутяжёлом весе между Чейлом Сонненом и Вандерлеем Силвой.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка между российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Начало встречи запланировано на 06:00 мск.