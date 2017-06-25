UFC Fight Night 112. Хендрикс провалил взвешивание, Ли перевесил Кьезу

В Оклахома-Сити прошла церемония взвешивания накануне турнира UFC Fight Night 112. Главным событием которого станет бой в лёгком весе между Майклом Кьезой и Кевином Ли. На процедуре взвешивания Ли немного перевесил оппонента, показав 70,760 кг, в то время как Кьеза «потянул» на 70,300 кг.

Также в основном карде турнира выступит экс-чемпион UFC в полусреднем весе Джони Хендрикс, который провалил взвешивание. Средневес Хендрикс не уложился в лимит категории, показав на весах 85,3 кг (превысив допустимый лимит на 900 грамм), его оппонент Тим Боутч «потянул» на 84,4 кг.

UFC Fight Night 111. Результаты взвешивания.

Основной кард

Майкл Кьеза (155 фунтов) – Кевин Ли (156 фунтов)

Тим Боутч (186) – Джони Хендрикс (188)

Фелис Херриг (115) – Жустин Киш (116)

Хоаким Кристенсен (206)– Доминик Рейес (205)

Тим Минс (171) – Алекс Гарсия (171)

Би Джей Пенн (146) – Деннис Сивер (146)

Предварительные бои

Клэй Гуида (156) – Эрик Кох (155)

Витор Миранда (186) – Марвин Веттори (185)

Карла Эспарса (116) – Марина Мороз (115)

Девин Пауэлл (155) – Даррелл Хорхер (155)

Джаред Гордон (149) – Майкл Куинонес (145)

Тони Мартин (156) – Джонни Кейс (156)

Джош Стэнсбери (206) – Джереми Кимбл (204)