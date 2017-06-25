Пакьяо: в бою с Хорном будет война

2 июля в австралийском Брисбене состоится поединок между чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном. В преддверии встречи филиппинец заверяет своих фанатов, что не станет недооценивать гораздо менее опытного противника и настраивается, что в этом бою в ринге будет настоящая война.

«Тренировки проходят хорошо, мы делаем много тяжёлой работы. Я настраиваюсь дать болельщикам прекрасное шоу. Я видел два поединка в исполнении Хорна, и он хорош. Я из тех боксёров, которые всегда исключают недооценку соперника.

Некоторые говорят, что я не тренируюсь достаточно тяжело, но это не так. Я хочу показать фанатам бокса свой максимум, в ринге будет настоящая война. Ожидаю, что встреча с Хорном будет идти кость в кость, и я готов к этому», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.