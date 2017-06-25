Головкин: все знают, что Сондерс — клоун

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBF Геннадий Головкин пренебрежительно отозвался о чемпионе мира по версии WBO в этой же весовой категории Билли Джо Сондерсе.

«Конечно, я хочу завоевать все пояса в своём весе. Это моя цель — выиграть всё в средней весовой категории. Что касается Сондерса, то все знают, что это не очень серьёзно, все знают, что он — клоун», — приводит слова Головкина BoxingScene.

16 сентября Геннадий Головкин проведёт поединок против Сауля Альвареса, до организации этой встречи ожидалось, что казахстанец проведёт объединительный бой с Билли Джо Сондерсом.