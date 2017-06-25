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Пакьяо: Хорн — жёсткий и агрессивный боец

25 июня 2017, воскресенье. 12:04. Бокс/ММА

Чемпион мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джеффом Хорном, который пройдёт 2 июля в Брисбене.

«Я благодарен за возможность быть здесь и провести бой в присутствии прекрасных здешних фанатов. Я думаю, что это будет одна из самых больших по численности аудиторий, перед которой мне предстоит выступить. Мне нравится, как фанаты тепло приветствуют меня и Хорна.

Что касается моего соперника, то я считаю его жёстким оппонентом. Он молод, он не знает горечи поражений и очень агрессивен, мне нравятся такие бойцы», — приводит слова филиппинца BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
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