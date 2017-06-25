Хопкинс: Мейвезер показал неуважение к спорту

Экс чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс раскритиковал поединок бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором, назвав такое шоу недопустимым прецедентом.

«Это всё сплошная подделка. Во-первых, у Макгрегора в послужном списке нет ни одного боя по правилам бокса. Я это проверил, он не проводил боксёрских поединков ни в профессионалах, ни в любителях. Я не могу понять, как комиссия Лас-Вегаса или какая-нибудь другая могла ему дать лицензию на поединок, с иконой бокса.

Как Конор получил свой шанс? Бокс не должен был допускать этого. Люди не должны допускать того, чтобы кто-то приходил и зарабатывал самые большие призовые в истории нашего спорта. Такое невозможно представить ни в хоккее, ни в баскетболе, ни в футболе. Что касается Мейвезера, то он лишь показал неуважение к боксу", — приводит слова Хопкинса BoxingScene.