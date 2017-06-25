Емельяненко не понадобилась госпитализация

Российскому бойцу ММА тяжеловесу Фёдору Емельяненко (36-5) не понадобилась госпитализация после технического нокаута (добивание) от американца Мэтта Митриона (12-5). Об этом корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву сообщили в пресс-службе бойца.



Напомним, встреча Емельяненко — Митрион состоялась в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180 и закончилась победой американца в первом раунде. Для Фёдора это был дебютный поединок под эгидой данной организации.

Емельяненко уже изъявил желание провести с Митрионом реванш.

Емельяненко проиграл Митриону. Как это было