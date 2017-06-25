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Митрион: не помню, как упал

25 июня 2017, воскресенье. 14:43. Бокс/ММА

Боец MMA Мэтт Митрион прокомментировал победу над Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 180, отдав должное россиянину.

«Он чертовски умный. Он следил за моими передвижениями, за ударами, за моими ногами, потому я немного изменил свой стиль. В конечном итоге мы оба бросились в схватку, и я не думал, что мы оба упадём.

Я не помню, как оказался на настиле, я лишь помню, что сказал себе: «чёрт возьми, он лежит на спине, мне надо запрыгнуть на него и добивать», — рассказал Митрион сразу после совершения схватки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Bellator Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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