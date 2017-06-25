Тренер Бронера: Гарсия вовсе не такой, как Майдана или Портер

Майк Стаффорд, тренер экс чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера, заявил, что предстоящий бой его подопечного с Майки Гарсией не станет тяжёлым для Бронера.

«Гарсия вовсе не такой, как Майдана или Портер (соперники, от которых Бронер потерпел поражения — прим. „Чемпионата“). Эти парни гораздо крупнее. Но вместе с тем на данном этапе нельзя сказать — кто лучше. Дело в том, кто и как будет готов. К примеру, Эдриен знает, что он неверно подготовился к бою с Майданой.

Что касается непосредственно Гарсии, то он очень храбрый парнишка. У него умный тренер, он очень сложный оппонент. Когда мы одержим победу, это приведёт нас туда, где мы хотим быть на сегодняшний день", — приводит слова Стаффорда BoxingScene.

Встреча между Бронером и Гарсией пройдёт 29 июля в Нью-Йорке.