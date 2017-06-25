Митрион: к чёрту «Голден Стэйт», я пойду в Белый дом к Трампу!

Боец смешанного стиля Мэтт Митрион предложил нанести визит президенту США Дональду Трампу вместо чемпионов НБА из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Эй, президент Трамп, к чёрту „Голден Стэйт Уорриорз“! Я настоящий воин, и я приду в Белый дом. Я буду хорошим и почтительным», — приводит слова Митриона Bloody Elbow.

Ранее баскетболисты «Голден Стэйт» выразили нежелание посещать Трампа, хотя визит к президенту является традицией для чемпионов НБА. Митрион предложил заменить их, когда нокаутировал Фёдора Емельяненко.