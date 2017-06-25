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Менеджер Ломаченко: Ригондо, поднимайся в весовую категорию к Василию

25 июня 2017, воскресенье. 18:18. Бокс/ММА

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) по версии WBO Василия Ломаченко, отреагировал на недавние высказывания чемпиона во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Гильермо Ригондо, который предложил украинцу встречу в полулёгком весе (до 57,2 кг).

«Когда Ломаченко выступал в полулёгком весе и был там чемпионом, мы дважды предлагали бой Ригондо, но они не хотели подниматься в этот вес. Они предлагали встречу в промежуточном весе. Теперь, когда Василий боксирует в полулёгком весе и даже думает выступить в лёгком (до 61,2 кг), они начинают нас зазывать в 57,2 кг. Но я отвечу просто: Ригондо, поднимайся в весовую категорию Ломаченко, будь нашим гостем», — приводит слова Климаса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Василий Ломаченко
Новости. Бокс/ММА
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