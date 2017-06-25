Крылов: Емельяненко стоит попробовать себя в боях с ветеранами Bellator

Никита Крылов, экс-боец UFC, ныне выступающий в Fight Nights, считает, что Фёдору Емельяненко лучше сражаться с ветеранами. Накануне россиянин был нокаутирован Мэттом Митрионом.



«Это, конечно, всё довольно печально. Результат боя не может не расстраивать. Все мы ждали увидеть былого Фёдора, но получилось так, как получилось. Митрион моложе и сильнее, потому быстрее восстановился после пропущенного удара. Ну и Фёдор был не похож на себя – стоял на месте, не «дёргал», не двигался. Похоже, ждал удара от соперника, чтобы встретить его. Но не вышло.



Стоит ли Емельяненко продолжать? Это, скорее, к нему вопрос. Но я думаю, что если и есть смысл продолжать, то в боях с ветеранами, которые нынче любит устраивать Bellator. Емельяненко может успешно выступать с бойцами своего возраста. Это имеет смысл, потому что вряд ли Фёдор сейчас способен конкурировать с более молодыми соперниками в рассвете сил. Едва ли Емельяненко это нужно, как и поклонникам, ведь все мы каждый раз ждём от Фёдора чего-то невероятного. Но годы берут своё.



Что касается вызова Соннена – думаю, это может быть интересно», — сказал Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.