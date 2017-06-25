Харитонов: было очень больно смотреть, как Емельяненко проиграл

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов выразил сочувствие Фёдору Емельяненко в связи с поражением от Мэтта Митриона.

«Мне было очень больно смотреть на то, как он проиграл. Мы с друзьями смотрели бой и очень поддерживали Фёдора, произошедшее очень неприятно. Это супертяжёлый вес, никто здесь не застрахован, вот и всё. Но я не ожидал такого поворота.

Фёдор — опытный боец. Он соберётся и будет тренироваться дальше, если хочет выступать. Но это очень непростая ситуация", — приводит слова Харитонова ТАСС.