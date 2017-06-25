Пакьяо: никогда не был так мотивирован, как на бой с Хорном

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) признался, что отлично настроен на поединок с Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО).

«Я никогда не был так мотивирован за всю мою карьеру в боксе. Моя команда очень довольна моей подготовкой. Я с нетерпением жду боя и отправлюсь домой чемпионом», — приводит слова Пакьяо Boxing Scene.

Поединок Пакьяо и Хорна пройдёт 2 июля в Австралии. Он станет для филиппинца первым с ноября 2016 года, когда Пакьяо победил Джесси Варгаса решением судей.