Дюран: если Макгрегор серьёзен, он сломает Мейвезеру обе руки и ноги

Легендарный боксёр Роберто Дюран уверен, что у чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора нет шансов победить Флойда Мейвезера-младшего по правилам бокса. Их бой пройдёт 26 августа.

«Мейвезер побьёт его, и это будет зрелищно. Борец такого размера ничего не сделает Мейвезеру. Если Макгрегор серьёзен, он сломает Мейвезеру обе руки и ноги. Мейвезер победит его… Макгрегор — клоун.

Этот бой не повредит боксу, но повредит смешанным боевым искусствам, так как хороший чемпион мира проиграет Мейвезеру", — приводит слова Дюрана Boxing Scene.