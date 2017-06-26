Поветкин: Руденко постарается зацепиться за свой шанс

Российский супертяжеловес Александр Поветкин сказал, что к предстоящему бою с украинцем Андреем Руденко подходит в своей лучшей форме. Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 1 июля в Москве.



«У меня хорошая форма. Сейчас готовимся и к бою подойдём в лучшей форме. Руденко будет готовиться очень хорошо, это его шанс, и он будет за него цепляться. Я думаю, что будет хороший бой», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Последний раз россиянин выходил на ринг в декабре прошлого года в бою с Йоханом Дюопа, которого победил нокаутом.