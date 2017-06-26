Кирпа: Поветкин способен завоевать титул чемпиона мира

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа выразил уверенность в том, что его подопечному по силам вернуть себе позиции, позволяющие бороться за титул чемпиона мира после допингового скандала. 1 июля Поветкину предстоит провести поединок в Москве против украинского супертяжеловеса Алексея Олейника.



«Александр сейчас в хорошей форме, в одной из лучших даже. Конечно, он способен вернуться (в борьбу за титулы. — Прим. «Чемпионата»), есть цель, есть здоровье. Саша — очень волевой спортсмен и человек, он привык добиваться своей цели, какие бы преграды перед ним ни стояли. Поэтому он способен не только вернуться в гонку, но и завоевать титул», — цитирует Кирпу ТАСС.