Альварес: есть большая разница между мной и прежними соперниками Головкина

Мексиканский боксёр Сауль Альварес сказал, что не стоит сравнивать его с прежними оппонентами чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, которых тот нокаутировал. 16 сентября этим боксёрам предстоит провести бой в Лас-Вегасе.



«Существует большая разница между мной и всеми этими парнями. Есть большая разница между парнями, с которыми он встречался и которых нокаутировал, и мной. И вы увидите это 16 сентября. Очевидно, что соперников, которые стоят прямо перед ним и сами подставляют своё лицо под удар, нокаутирует даже маленький ребёнок», — цитирует Альвареса BoxingScene.