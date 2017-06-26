UFC Fight Night 112: Ли победил Кьезу, Пенн проиграл Сиверу

В Оклахома-сити состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 112, главным событием которого стал бой в лёгком весе между Майклом Кьезой и Кевином Ли. В этой встрече Ли одержал досрочную победу, заставив своего оппонента сдаться после удушающего приёма в конце первого раунда.



Результаты UFC Fight Night 112:

Лёгкий вес: Кевин Ли победил Майкла Кьезу удушающим приёмом, раунд 1 (4:37).

Полулёгкий вес: Деннис Сивер одержал победу над Би Джеем Пенной решением большинства судей (28-28, 29-28, 29-27)

Полусредний вес: Тим Минс победил Алекса Гарсию единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Полутяжёлый вес: Доминик Рейес победил Хоакима Кристенсена техническим нокаутом (удары руками), раунд 1 ( 0:29)

Женщины, первый наилегчайший вес: Фелис Херриг победила Джастин Кишединогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27);

Промежуточный вес ( до 85,2 кг): Тим Ботч победил Джони Хендрикса техническим нокаутом, раунд 2 (0:46)

Полутяжелый вес: Джереми Кимболл победил Джоша Стансбери техническим нокаутом, раунд 1 (1:21)

Легкий вес: Тони Мартин выиграл у Джони Кейса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Промежуточный вес (до 67,6 кг): Джаред Гордон одержал победу на Мишелем Кинонесом техническим нокаутом, раунд 2 (4:24)

Лёгкий вес: Дэррелл Хорчер выиграл у Девина Пауэла раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Женщины, первый наилегчайший вес: Карла Эспарза победила Марину Мороз единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)

Средний вес: Марвин Веттори одержал победу над Витором Мирандой единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27)

Лёгкий вес: Клэй Гуида победил Эрика Кока единогласным решением судей (29-28, 29-26, 30-26).