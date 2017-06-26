Поединок Поветкина с Руденко будет транслироваться на украинском телевидении

Представитель национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что поединок Александра Поветкина с Андреем Руденко будет транслироваться на украинском телевидении. Встреча этих боксёров состоится 1 июля в Москве.



«Бой Руденко — Поветкин будет освещаться на украинском телевидении. Не могу сказать, что к этому событию есть большой интерес, как в России, но большое количество украинцев его ожидали. Мы довольны всем, что происходит вокруг этого боя», — передаёт слова Шатерниковой корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.