Фьюри: я — жирный, мне надо сбросить 50 кг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что набрал максимальный вес в своей жизни, но намерен похудеть в ближайшее время.

«Я сейчас в самом жирном состоянии за всю жизнь. Я жирный ублюдок. Ем слишком много карри и пирогов в Манчестере. Но я вновь начал тренироваться после почти двух лет вне ринга. Уже пятый день тренируюсь. Рано или поздно я сброшу вес. Надо сбросить всего 50 кг.

Я хочу вернуться в сентябре-октябре. Проведу пару разминочных боёв, чтобы скинуть жирок. А потом пойду за Джошуа. Все говорят, что он — большое дело. Но если я не смогу побить бодибилдеров, то я плохой боксёр", — цитирует Фьюри Boxing Scene.