Олейник: Емельяненко надо менять подготовку, в любом зале США его примут

Боец UFC Алексей Олейник считает, что Фёдору Емельяненко надо готовиться к боям в США.

«Фёдору нужно менять подготовку, смотреть на свои наработки, на слабые места и туда направлять своё внимание. Например, это касается спарринг-партнёров, нельзя полноценно готовиться к бою со своими учениками. При всём уважении к ним, половина из этих ребят даже по весу не дотягивает до Фёдора, и никто не дотягивает по уровню. Сейчас лучшие залы мира находятся в Америке, в любом из них примут Фёдора с распростёртыми объятиями и помогут в подготовке», — приводит слова Олейника ТАСС.