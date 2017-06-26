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Фьюри: Макгрегор нокаутирует Мейвезера за 35 секунд

26 июня 2017, понедельник. 22:46. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри уверен, что чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор легко справится с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим.

«Думаю, Макгрегор нокаутирует его за 35 секунд, как сделал с Жозе Алду. Он справится за один раунд. Если Макгрегор его отделает, это будет хорошо для бокса. И для всех настоящих людей в мире», — приводит слова Фьюри iFL TV.

Макгрегор и Мейвезер-младший проведут поединок по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе, США.

Источник: IFL TV Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Тайсон Фьюри Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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