Альварес: Чавес-младший даже не пытался победить меня

Сауль Альварес заявил, что Хулио Сезару Чавесу-младшему не хватило смелости, чтобы побороться с ним за победу.

«Если я что-то и вынес из этого боя, так это что в нашем спорте у тебя должны быть шары. Потому что если их нет, то будет повторяться произошедшее с Чавесом.

Он не сделал ничего, чтобы попытаться выиграть. Он пытался выжить, а не победить. Но я могу его понять в ситуации, когда ты наносишь один удар, а получаешь пять. Вот почему, чтобы стать чемпионом в этом спорте, тебе нужны шары", — приводит слова Альвареса Boxing Scene.