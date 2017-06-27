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Трояновский: с Индонго мы ещё поквитаемся

27 июня 2017, вторник. 09:42. Бокс/ММА

Российский боксёр Эдуард Трояновский заявил, что ему будет интересен матч-реванш с Джулиусом Индонго, даже если тот потеряет титулы чемпиона мира IBF и WBA в первом полусреднем весе. В декабре прошлого года Индонго нанёс Трояновскому первое поражение в карьере, нокаутировав в первом раунде.

«Конечно, с Индонго мы поквитаемся. Он отказался от реванша, но мы, я надеюсь, все заинтересованы в реванше с ним. Для меня это поражение остаётся незавершённым делом: да, я проиграл бой, но я даже не успел побоксировать. Осталось чувство незавершённости. Нужно всё-таки побоксировать и понять. Если бы он обыграл меня по очкам или было бы больше раундов, тогда да, вопросов нет. А тут я даже ничего не успел сделать. Поэтому будем идти как к реваншу, так и стараться завладеть снова титулом чемпиона мира. Потому что это нужно и для меня, и для команды, и для компании, и вообще для страны в целом, чтобы у нас было больше чемпионов мира», — цитирует Трояновского сайт компании «Мир бокса».

1 июля в Москве у Трояновского запланирован бой с Микеле ди Рокко.

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Эдуард Трояновский
Новости. Бокс/ММА
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