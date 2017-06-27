Ригондо лишили победы над Флоресом

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отняла у кубинского боксёра Гильермо Ригондо, владеющего титулом чемпиона мира WBA в полулёгком весе, победу над Мойзесом Флоресом. Встреча этих боксёров состоялась 17 июня и завершилась досрочной победой Ригондо в первом раунде. В концовке раунда кубинец обрушил на соперника серию ударов, которая привёла к нокауту, однако решающий удар был нанесён после гонга. После консультаций с рефери боя, Виком Дракуличем, который подтвердил, что удар после гонга не носил преднамеренного характера, NSAC приняла решение признать поединок несостоявшимся.



Так как эта защита титула была для Ригондо обязательной, между ним и Флоресом будет назначен новый бой, сообщает BoxingScene.