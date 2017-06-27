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Ковалёв не исключает возможности перехода в первый тяжёлый вес

27 июня 2017, вторник. 11:15. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергей Ковалёв не исключает возможности перехода в более тяжёлый вес. По словам боксёра, он испытывает определённые сложности со сгонкой веса.

«Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса. Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой, может быть, будет в тяжёлом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 кг, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 кг, дальше начинаются проблемы», — цитирует Ковалёва ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Сергей Ковалёв
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