28 июня в Москве состоится открытая тренировка Поветкина и Руденко

28 июня в Москве, в фитнесс-клубе «World Class», состоится открытая тренировка участников большого боксёрского шоу, запланированного на 1 июля (Москва, ГЦКЗ «Россия»), главным событием которого станет 12-раундовый поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Поветкина против украинца Андрея Руденко за вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе.

Участниками открытой тренировки станут главные действующие лица предстоящего шоу: Александр Поветкин и Андрей Руденко, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».