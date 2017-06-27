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28 июня в Москве состоится открытая тренировка Поветкина и Руденко

27 июня 2017, вторник. 17:14. Бокс/ММА

28 июня в Москве, в фитнесс-клубе «World Class», состоится открытая тренировка участников большого боксёрского шоу, запланированного на 1 июля (Москва, ГЦКЗ «Россия»), главным событием которого станет 12-раундовый поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Поветкина против украинца Андрея Руденко за вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе.

Участниками открытой тренировки станут главные действующие лица предстоящего шоу: Александр Поветкин и Андрей Руденко, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин
Новости. Бокс/ММА
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