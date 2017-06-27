Тим Цзю получил нового соперника на 22 июля

Тим Цзю (5-0, 4 КО), сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, свой следующий поединок проведёт 22 июля в городе Тувумба (Австралия). Первоначально соперником 22-летнего средневеса должен был стать Нэйтан Уэббер (3-0, 1 КО). Однако он по неизвестным причинам отказался от поединка.

«После победы 10 июня Уэббер уверял, что он знает, как победить Цзю, и говорил, что такой бой станет большим шагом в его карьере. Не знаю, что изменилось с того момента, но у него нет травмы. Такое решение разочаровывает», — приводит слова промоутера BoxingScene.

Невзирая на отказ Уэббера от боя, Цзю-младший примет участие в вечере бокса 22 июля, а его новым соперником станет Крис Хан (1-1-1, 1 КО).