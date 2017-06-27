Хук выступит во Всемирной суперсерии бокса

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Марко Хук (40-4-1, 27 КО) примет участие во Всемирной суперсерии бокса. Немецкий боксёр стал пятым участником турнира. Ранее своё участие в нём подтвердили Мурат Гассиев, Марис Бриедис, Юниер Дортикос и Кшиштоф Влодарчик.

Кроме того, сообщается, что чемпион мира по версии WBO Александр Усик также может стать участником так называемой боксёрской Лиги чемпионов. Заявку на участие в турнире готовится подать экс-претендент на титул чемпиона Илунга Макабу. Что касается Хука, то он заявил, что намерен доказать право называться лучшим боксером мира в своей весовой категории.

«Я безумно рад присоединиться к боксёрской Лиге чемпионов, в истории нашего спорта никогда не было турниров, подобных этому. Восемь первоклассных бойцов вступят в борьбу, и лишь один станет лучшим. Не могу дождаться, чтобы показать миру, что я лучший среди всех этих сильных соперников», — приводит слова Хука BoxingScene.

Гассиев и Бриедис подтвердили участие во Всемирной суперсерии бокса