Ригондо готов к бою с Ломаченко во втором полулёгком весе

Чемпион мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада, признавшей бой кубинца с Мойзесом Флоресом несостоявшимся. Также Ригондо отметил, что готов ко встрече с украинцем Василием Ломаченко во втором полулёгком весе.

«Я уважаю решение Атлетической комиссии штата Невада, но у меня не было никаких намерений нанести удар после гонга. Теперь всё это в прошлом, я готов к бою с Василием Ломаченко в полулёгком весе (до 57,2 кг) или даже во втором полулёгком (до 59 кг), если они настаивают на получении преимущества надо мной», — приводит слова Ригондо World Boxing News.

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