Харитонов узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов свой следующий поединок проведёт 22 июля в рамках турнира M-1 Challenge 81, который пройдёт в городе Таргим, Республика Ингушетия.

Соперником Харитонова станет бразилец Джеронимо дос Сантос (38-18, 24 КО), об этом сообщает Mixfight. Свой последний поединок дос Сантос провёл 17 апреля на турнире в Йокогаме, уступив техническим нокаутом в первом раунде иранскому бойцу Амиру Алиакбари.

Что касается Харитонова, то его предыдущее выступление прошло 15 июня на турнире M-1 Challenge 80 в Харбине, где он нокаутировал Рамо Тьерри Сокуджу.