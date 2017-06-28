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Гарсия: не знаю, как могу проиграть Бронеру, ему поможет только лаки-панч

28 июня 2017, среда. 00:22. Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBC Майки Гарсия поделился ожиданиями от поединка с Эдриеном Бронером, дав понять, что практически не сомневается в своём итоговом успехе.

«Я думаю, что для меня это будет моментом истины в боксе. Я обещаю вам, после боя он скажет, что никогда не бился с таким соперником, как я. Не знаю, как я могу проиграть Бронеру, ему поможет разве что лаки-панч. Как боксёр я лучше него. У меня лучший тайминг, лучший боксёрский IQ. У меня есть удар, я могу боксировать, и я могу драться. Люди до сих пор не видели мою лучшую версию», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Встреча межу Майки Гарсией и Эдриеном Бронером пройдёт в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 29 июля в Нью-Йорке.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Эдриен Бронер
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